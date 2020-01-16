В магазинах Красноселькупа после прокурорской проверки снизили цены

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:13:34+03:00

В магазинах Красноселькупского района в два раза завысили цены на продукты Фото: правительство ЯНАО

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Магазины села Красносулькуп проверила прокуратура. Ведомство интересовало исполнение законодательства о ценообразовании. В результате выяснилось, что два индивидуальных предпринимателя решили незаконно нажиться, торгуя продовольственными товарами.

В магазинах «Березка» и «Каспий» предельные надбавки на социально значимые продовольственные товары первой необходимости были завышены к цене закупа в 2 раза. Прокуратура проверила ценники на подсолнечное масло, муку, сахарный песок и др.

Виновные привлечены к административной ответственности. Каждому назначено наказание в виде штрафа, общая сумма которого составила 75 тысяч рублей. В настоящее время торговые надбавки установлены в допустимых размерах, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU