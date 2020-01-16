2020-01-16T10:25:20+03:00
Экономика

Задачи, поставленные президентом, отражены в программах развития ЯНАО

Ряд направлений в ЯНАО решено усилить
Анна Полякова
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Задачи, поставленные президентом, отражены в программах развития ЯНАО Фото: yanao.ruЗадачи, поставленные президентом, отражены в программах развития ЯНАО Фото: yanao.ru
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов по итогам Послания президента РФ рассказал, как в регионе будут выполняться поставленные главой государства задачи.

Руководитель ЯНАО отметил, что очень много говорилось о демографии. Среди мер поддержки, которые были объявлены - выплаты за рождение первого ребёнка, увеличение материнского капитала, выплаты на детей с 3 до 7 лет для определённых групп семей.

По словам губернатор, задачи, которые должен решать региона – обеспечение школьных мест, улучшение медицины – тот блок, который действительно волнует ямальцев.

- Те задачи, которые были поставлены президентом, отражены в наших программах развития. Они создаются на основе предложений самих ямальцев, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

При этом он заметил, что были расставлены определенные акценты, поэтому ряд направлений в ЯНАО решено усилить. Кроме того, появились задачи по новым стимулирующим выплатам, поддерживающим семьи, которые особенно в этом нуждаются.

Губернатор пояснил, что программа будет скорректирована, но в целом все направления – строительство новых детских садов, школ, развитие первичного звена медицинской помощи, развитие поликлиник, ФАПов, массового спорта, – присутствуют в программах ЯНАО.

- Радует, что здесь у нас есть небольшой задел. И чтобы дать результат, мы определенную работу уже провели, - прокомментировал губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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