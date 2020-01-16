2020-01-16T09:51:11+03:00
Происшествия

Лабытнанги утро 16 января встретил без электричества

Полное восстановление электроснабжения произошло в 08:19
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Лабытнанги утро 16 января встретил без электричества Фото: группа "Лабытнанги Info" vk.comЛабытнанги утро 16 января встретил без электричества Фото: группа "Лабытнанги Info" vk.com
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В Лабытнанги утром в четверг, 16 января, пропало электричество во всем городе. Возмущенные горожане жаловались в соцсети, что собираться на работу пришлось в кромешной тьме, планы у многих из-за ЧП нарушились.

Пост в группе «Лабытнанги info» «ВКонтакте», который был подписан ироничным «Света ушла», не остался без внимания администрации города.

Представители мэрии сообщили в комментариях, что произошло внеплановое отключение, причины выясняются. Позже администрация уточнила, что отключение случилось из-за обрыва датчика реактивной мощности ГТГ-1. Полное восстановление электроснабжения произошло в 08:19 по местному времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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