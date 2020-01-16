2020-01-16T09:29:42+03:00
Общество

Пуровчане пополнят Музей Победы в Москве семейными фотографиями

Сейчас там хранится более 150 млн. снимков
Анна Полякова
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Пуровчане пополнят Музей Победы в Москве семейными фотографиями Фото: puradm.ruПуровчане пополнят Музей Победы в Москве семейными фотографиями Фото: puradm.ru
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Жители Пуровского района могут отправить фотографии и семейные истории в Музей Победы в Москве. На его базе создается всенародный исторический депозитарий «Лица Победы». Он содержит снимки и воспоминания о людях фронтового поколения, которые в годы Великой Отечественной войны внесли свой вклад в Победу.

Этот проект создан, чтобы сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в Победу. В каждой семье хранят память о своих родственниках и близких, которые воевали на фронте или работали в тылу. Их лица и имена должны стать достоянием сегодняшних и будущих поколений, отметили в администрации Пуровского района.

Все переданные материалы проходят модернизацию. В мультимедийную экспозицию истории участников проекта поступают в течение месяца.

Проект «Лица Победы» имеет международный статус, граждане любой страны могут внести сведения о своих близких в исторический депозитарий в Музее Победы и увековечить подвиг поколения, победившего нацизм. Сейчас там хранится более 150 млн. фото. В результате участники проекта «Лица Победы» могут найти портрет своего предка и показать его своим детям и внукам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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