В Лабытнанги на базе гимназии появится «умная школа»

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:22:54+03:00

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Гимназию Лабытнанги ждет реновация. Как отметили в администрации города, на базе этого учебного заведения появится «умная школа».

Родительское сообщество, педагогический и ученический коллектив не раз обращались к губернатору округа Дмитрию Артюхову с просьбой помочь с проведением капитального ремонта в гимназии. И губернатор принял решение о выделении необходимых денежных средств. Начало ремонтных работ - июнь 2020 года.

Глава города Марина Трескова во время выездного совещания в образовательном учреждении отметила, что теперь задача стоит более сложная - не просто отремонтировать, но и пересмотреть пространственные решения. В результате городская гимназия - первая образовательная организация в Лабытнанги, где после ремонта образовательная деятельность будет отвечать всем современным требованиям.

К обновлению родного образовательного учреждения обязательно подключат родителей и учащихся, их пожелания и мнения обязательно будут учтены.

Учеников и педагогический коллектив уже распредели по школам. Со следующего учебного года заниматься дети будут в первой, третьей и восьмой школах. Проведены родительские собрания, вопросы, которые волнуют мам и пап не останутся без внимания.

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ИСТОЧНИК KP.RU