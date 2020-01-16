2020-01-16T08:54:26+03:00
Общество

В Тарко-Сале пустили новый автобусный маршрут

Цена за проезд в новом году не изменилась
Анна Полякова
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В Тарко-Сале пустили новый автобусный маршрут Фото: www.puradm.ruВ Тарко-Сале пустили новый автобусный маршрут Фото: www.puradm.ru
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В Тарко-Сале по многочисленным просьбам горожан с 9 января открыто движение рейсового автобуса по новому маршруту. Городская «тройка» (маршрут №3) курсирует по объездной дороге, огибая микрорайон Окуневый по улицам Промышленной, Таежной, Тихой и улице Быкова, сообщили в администрации Пуровского района.

Кроме того, изменено движение «единички» (маршрут №1). Это связано с введением одностороннего движения по улице Победы в районе первой таркосалинской школы. Из графика движения исключили две остановки: «ул. Мезенцева» и «ул. Победы».

Информация об изменениях в движении общественного транспорта, схемы и расписание размещены на остановках и в салонах автобусов. Цена за проезд в новом году не изменилась и составляет 20 рублей за одну поездку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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