В Салехарде создадут межшкольный комбинат питания

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:44:29+03:00

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В Салехарде разрабатывается проект создания межшкольного комбината питания. Как отметил глава Салехарда Алексей Титовский, поручение, озвученное Президентом РФ по вопросам организации бесплатного питания школьников начальных классов, в столице Ямала рассматривают шире.

Градоначальник прокомментировал послание Владимира Путина к Федеральному Собранию РФ, подчеркнув, что в Салехарде, как и на Ямале в целом, эта мера поддержки уже реализуется.

При этом, по словам Титовского, периодически возникают нарекания к качеству обедов. Идею о создании межшкольного комбината питания поддержал губернатор округа Дмитрий Артюхов. И в ближайшее время начнется разработка этого проекта.

К слову, каждый пятый салехардец – ребенок. Для того, чтобы дети могли развиваться и учиться нужна инфраструктура. В прошлом году начато строительство трех новых детских садов по 240 мест. В каждом из них будет предусмотрено по 40 мест для ясельных групп. Уже запланированы средства на строительство новых школ на 800 и 1275 мест. Кроме этого, обсуждается проект создания лицея для старших классов.

- Только в минувшем году в Салехарде родилось 827 маленьких жителей города и это очень хороший показатель. Для комфортной, безопасной и счастливой жизни детей должны быть созданы все необходимые условия. Это один из ключевых приоритетов развития города, - отметил глава города Алексей Титовский.

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ИСТОЧНИК KP.RU