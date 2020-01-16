16 Янв. 2020 2020-01-16T08:28:46+03:00

Ноябрянин принял незнакомку за дочь и отдал ей 100 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

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В полицию Ноябрьска обратился мужчина, когда поняла, что стал жертвой мошенничества. Неизвестные выманили у него 100 тысяч рублей. Правоохранители завели уголовное дело и начали расследование.

В ходе проверки выяснилось, что 13 января мужчине позвонила девушка, назвала его папой и рассказала о неприятности, в которую попала. Ноябрянин по телефону не понял, что звонила чужая дамочка, и поверил, что родной дочке нужна помощь.

Звонившая передала трубку мужчине, который представившись сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что дочь задержана с наркотическим веществом и для урегулирования данного вопроса необходимо заплатить 240 тысяч рублей.

Ноябрянин дошёл до ближайшего банкомата и перевел все, что у него было на чужие счета, которые продиктовал неизвестный. Мошенники тем самым обогатились на 100 тысяч рублей.

После этого мужчина позвонил супруге, он узнал, что с дочерью все нормально и она находится дома, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU