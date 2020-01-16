Ноябрянин принял незнакомку за дочь и отдал ей 100 тысяч рублей
В полицию Ноябрьска обратился мужчина, когда поняла, что стал жертвой мошенничества. Неизвестные выманили у него 100 тысяч рублей. Правоохранители завели уголовное дело и начали расследование.
В ходе проверки выяснилось, что 13 января мужчине позвонила девушка, назвала его папой и рассказала о неприятности, в которую попала. Ноябрянин по телефону не понял, что звонила чужая дамочка, и поверил, что родной дочке нужна помощь.
Звонившая передала трубку мужчине, который представившись сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что дочь задержана с наркотическим веществом и для урегулирования данного вопроса необходимо заплатить 240 тысяч рублей.
Ноябрянин дошёл до ближайшего банкомата и перевел все, что у него было на чужие счета, которые продиктовал неизвестный. Мошенники тем самым обогатились на 100 тысяч рублей.
После этого мужчина позвонил супруге, он узнал, что с дочерью все нормально и она находится дома, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
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ИСТОЧНИК KP.RU