В Пуровском районе легковушка влетела в стоящий КамАЗ
В Пуровском районе на автодороге «Подъезд к Барсуковскому месторождению» 15 января случилось ДТП. По сообщению Госавтоинпекции ЯНАО, около 20.20 автомобиль «Лада Гранта» влетел в стоящий «КАМАЗ».
По предварительным данным, водитель легковушки двигался с высокой скоростью и не справился с управлением, в следствие чего допустил наезд на большегруз. В результате ДТП он получил травмы и был госпитализирован.
По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых травмированы два человека. С начала 2020 года на ямальских дорогах в 194 зарегистрированных ДТП, погиб 1 человек и 17 травмированы, в их числе 2 детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU