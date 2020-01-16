В Пуровском районе легковушка влетела в стоящий КамАЗ

16 Янв. 2020 2020-01-16T07:25:05+03:00

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В Пуровском районе на автодороге «Подъезд к Барсуковскому месторождению» 15 января случилось ДТП. По сообщению Госавтоинпекции ЯНАО, около 20.20 автомобиль «Лада Гранта» влетел в стоящий «КАМАЗ».

По предварительным данным, водитель легковушки двигался с высокой скоростью и не справился с управлением, в следствие чего допустил наезд на большегруз. В результате ДТП он получил травмы и был госпитализирован.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых травмированы два человека. С начала 2020 года на ямальских дорогах в 194 зарегистрированных ДТП, погиб 1 человек и 17 травмированы, в их числе 2 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU