2020-01-16T05:30:19+03:00
Общество

Погода на Ямале 16 января: потеплеет до -13 градусов

Снег пройдет на всей территории региона
Анна Полякова
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Погода на Ямале 16 января: потеплеет до -13 градусовПогода на Ямале 16 января: потеплеет до -13 градусовФото: Анна Полякова
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В четверг, 16 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 16 градусов, пасмурно. Почти весь день будет идти снег. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Ноябрьске -13 градусов, пасмурно, снегопад. Ветер южный 12 м/с.

В Новом Уренгое -15 градусов, пасмурная погода, снег. Ветер южный 10 м/с.

В Надыме - 12 градусов, пасмурно, снег будет идти до самого вечера. Юго-западный ветер 9 м/с.

В Губкинском - 14 градусов, пасмурно, снег разной интенсивности – в течение дня. Ветер юго-западный 12 м/с.

В Тарко-Сале - 14 градусов, пасмурно и снежно. Ветер южный 10 м/с.

В Муравленко -13 градусов, пасмурно, снег. Ветер юго-западный 11 м/с.

В Лабытнанги -16 градусов, снег. Юго-западный ветер 5 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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