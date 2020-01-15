За год на Ямале погасили долги по зарплате на 640 миллионов рублей
На Ямале за 2019 год предприятия рассчитались с долгами по зарплате на сумму более 640 миллионов рублей. Как сообщает прокуратуре ЯНАО, в минувшем году выявлено более 6000 нарушений закона в сфере оплаты труда. За это время в суды направлено более 2 500 исков о взыскании долгов по зарплате на общую сумму свыше 150 млн. рублей.
Кроме того, для устранения нарушений внесено свыше 300 представлений, 50 протестов, объявлено 80 предостережений.
После вмешательства прокуратуры к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 300 лиц. Правоохранительными органами по материалам прокуратуры возбуждено 12 уголовных дел в связи с невыплатой зарплаты.
Список предприятий, рассчитавшихся с работниками опубликован на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. Отмечается, что ведомство продолжит работу по защите прав граждан на своевременную оплату труда.
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ИСТОЧНИК KP.RU