2020-01-15T16:12:03+03:00
Происшествия

За год на Ямале погасили долги по зарплате на 640 миллионов рублей

После вмешательства прокуратуры к ответственности привлечено более 300 лиц
Анна Полякова
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За год на Ямале погасили долги по зарплате на 640 миллионов рублейЗа год на Ямале погасили долги по зарплате на 640 миллионов рублейФото: Ольга Крыльцова
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На Ямале за 2019 год предприятия рассчитались с долгами по зарплате на сумму более 640 миллионов рублей. Как сообщает прокуратуре ЯНАО, в минувшем году выявлено более 6000 нарушений закона в сфере оплаты труда. За это время в суды направлено более 2 500 исков о взыскании долгов по зарплате на общую сумму свыше 150 млн. рублей.

Кроме того, для устранения нарушений внесено свыше 300 представлений, 50 протестов, объявлено 80 предостережений.

После вмешательства прокуратуры к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 300 лиц. Правоохранительными органами по материалам прокуратуры возбуждено 12 уголовных дел в связи с невыплатой зарплаты.

Список предприятий, рассчитавшихся с работниками опубликован на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. Отмечается, что ведомство продолжит работу по защите прав граждан на своевременную оплату труда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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