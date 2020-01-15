2020-01-15T16:01:42+03:00
Общество

На Ямале изъяли из торговли более 400 упаковок снюса

Сама продукция опечатана и изъята из оборота
Анна Полякова
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На Ямале изъяли из торговли более 400 упаковок снюса Фото: pixabay.comНа Ямале изъяли из торговли более 400 упаковок снюса Фото: pixabay.com
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Управление Роспотребнадзора по ЯНАО во время проверок выявило в розничной торговле запрещенное к свободной продаже вещество. В результате из незаконного оборота изъята некурительная никотинсодержащая продукция.

Снюс нашли на прилавках 6 магазинов. Всего выявлено 64 партии снюса в 439 упаковок. Третья часть их этого импортная продукция. На товар отсутствовала документация, подтверждающая его качество и безопасность. На 14.01.2020 год проведены контрольно-надзорные мероприятия на 116 объектах, уточнили в региональном ведомстве.

В итоге составлено 5 протоколов об административном правонарушении. Сама продукция опечатана и изъята из оборота. Материалы направлены в суд для принятия решения о конфискации продукции.

Напомним, на Ямале 23 декабря 2019 года принят Закон об ограничении на территории округа розничной продажи и распространения бестабачных никотиновых смесей.

В соответствии с данным Законом на территории округа запрещена розничная продажа и распространение несовершеннолетним электронных средств доставки никотина (далее - ЭСДН), жидкостей для ЭСДН, безникотиновых жидкостей для ЭСДН, бестабачных никотиновых смесей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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