2020-01-15T15:35:58+03:00
Спорт

Полярную шахматную школу Анатолия Карпова возглавил спортсмен-инструктор

Павел Потапов мастер спорта России по шахматам
Анна Полякова
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Полярную шахматную школу Анатолия Карпова возглавил спортсмен-инструктор Фото: yamal-sport.ruПолярную шахматную школу Анатолия Карпова возглавил спортсмен-инструктор Фото: yamal-sport.ru
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Директором спортивной школы олимпийского резерва «Полярная шахматная школа Анатолия Карпова» стал Павел Потапов. 14 января нового руководителя государственного автономного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа представили коллективу. Дор назначения на должность он работа в школе спортсменом-инструктором.

Как сообщает департамент по физической культуре и спорту ЯНАО, Павлу Потапову 29 лет. В 2012 году он закончил Российский государственный социальный университет по специальности «Социальная педагогика», в 2015 году прошёл переподготовку в Российском государственном профессионально-педагогическом университете по специальности «Физическая культура и спорт». Отмечается, что Павел Потапов имеет звание «Мастер спорта России» по шахматам.

Отметим, что Полярная шахматная школа Анатолия Карпова функционирует с 2001 года. За это время она воспитала немало талантливых гроссмейстеров. Самая известная из них Александра Горячкина, которая в январе борется за звание чемпионки мира по шахматам.

15 января во Владивостоке состоялось открытие второй половины матча на первенство мира между Цзюй Вэньцзюнь (Китай) и Александрой Горячкиной (Россия).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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