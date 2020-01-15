На Ямале стартовал приём заявлений в первые классы

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:18:38+03:00

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Приёмная кампания по зачислению детей в первые классы началась на Ямале 15 января с Надымского района, сообщает правительство ЯНАО, остальные города присоединятся чуть позже.

Напомним, приём заявлений проходит в два этапа. Первый этап начинается не позднее первого февраля и может длиться до конца июня. В этот период записываю в школу детей, проживающих на территории, закрепленной за учебным заведением. Второй этап - для остальных детей начинается с первого июля и длится до момента заполнения свободных мест. Он не может завершиться позднее пятого сентября.

По предварительным данным департамента образования округа, в этом учебном году в первые за парты сядут 8740 маленьких ямальцев. Больше всего будущих первоклассников ожидается в Новом Уренгое – 1949. Затем следуют Ноябрьск, Надымский район, Салехард и Пуровский район.

24 января заявления начнут принимать в Шурышкарском районе, 27 января – в Лабытнанги, Тазовском и Ямальском районах, 29 января – в Салехарде и Пуровском районе, 30-31 января в Губкинском, Муравленко и Приуральском районе, а первого февраля очередь дойдёт до Ноябрьска и Красноселькупского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU