15 Янв. 2020 2020-01-15T14:58:54+03:00

Наркоторговца из Губкинского оштрафовали и отправили в колонию на 9 лет Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

В Губкинском вынесли приговор наркоторговцу, которого в мае 2019 года в Муравленко. Чтобы его схватить, пришлось организовать погоню и перегородить проезжую часть шипами и грузовым автомобилем.

К прокуратуре рассказали, что в апреле 2019 года мужчина планировал сбыть свыше 27 граммов зелья в Тюмени и Губкинском. Приобрел наркотики он Екатеринбурге. Проезжая на автомобиле Тюмень, он оборудовал несколько тайников с закладками массой около 20 грамм.

В Губкинском он также разместил часть вещества в тайниках, остальное расфасовал в 2 пакета и хранил в своем автомобиле.

В мае полицейские по имеющейся информации попытались задержать его, но злоумышленник, скрываясь, выехал на своем автомобиле за город. В пути наркоторговец выбросил из автомобиля пакеты с наркотиками. Тем не менее, правоохранители после непродолжительного преследования схватили его.

Суд назначил наркосбытчику наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 3 месяца со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Отбывать срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура ЯНАО.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU