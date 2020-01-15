2020-01-15T14:58:54+03:00
Происшествия

Наркоторговца из Губкинского оштрафовали и отправили в колонию на 9 лет

Его удалось поймать, перегородив проезжую часть шипами и грузовым автомобилем
Анна Полякова
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Наркоторговца из Губкинского оштрафовали и отправили в колонию на 9 летНаркоторговца из Губкинского оштрафовали и отправили в колонию на 9 летФото: Ольга Крыльцова
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В Губкинском вынесли приговор наркоторговцу, которого в мае 2019 года в Муравленко. Чтобы его схватить, пришлось организовать погоню и перегородить проезжую часть шипами и грузовым автомобилем.

К прокуратуре рассказали, что в апреле 2019 года мужчина планировал сбыть свыше 27 граммов зелья в Тюмени и Губкинском. Приобрел наркотики он Екатеринбурге. Проезжая на автомобиле Тюмень, он оборудовал несколько тайников с закладками массой около 20 грамм.

В Губкинском он также разместил часть вещества в тайниках, остальное расфасовал в 2 пакета и хранил в своем автомобиле.

В мае полицейские по имеющейся информации попытались задержать его, но злоумышленник, скрываясь, выехал на своем автомобиле за город. В пути наркоторговец выбросил из автомобиля пакеты с наркотиками. Тем не менее, правоохранители после непродолжительного преследования схватили его.

Суд назначил наркосбытчику наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет 3 месяца со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Отбывать срок осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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