В Тазовском районе завершили заготовку оленины

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:32:36+03:00

В этом году упитанность убойного стада лучше

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В Тазовском районе подвели итоги убойной кампании-2019. Объемы заготовленной оленины превышают 400 тонн, на убой сдано порядка 11 тысяч голов северного оленя. Большой объем заготовленной оленины составляет мясо первой категории, сообщает районная администрация. Заготовленное мясо отвечает всем необходимым стандартам и нормам и будет реализоваться в магазинах района.

- В этом году упитанность убойного стада лучше, чем в прошлый период, - отметил и.о. директора Зульфар Кучуков.

В СПК «Тазовский» эта заготовительная кампания прошла на новом оборудовании. В начале сентября в районный центр доставили модульный убойный комплекс, приобретенный в рамках областной программы «Сотрудничество». Производительность объекта – 100 голов оленей в смену.

- Работа стала более эффективной, а условия - более комфортными. Новый заготовительный комплекс не только оснащен современным оборудованием и зоной ветеринарного контроля, но и включает в себя административно-бытовой модуль и комнаты для отдыха персонала» - рассказывает председатель сельскохозяйственного предприятия Алексей Рожков.

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ИСТОЧНИК KP.RU