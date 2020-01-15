2020-01-15T13:49:50+03:00
Происшествия

Надмычанин, в Сети развращавший девочку из Тюмени, ждет суда

Он демонстрировал ей порнографический видео-ролик
Анна Полякова
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Надмычанин, в Сети развращавший девочку из Тюмени, ждет судаНадмычанин, в Сети развращавший девочку из Тюмени, ждет судаФото: Ольга Крыльцова
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В Надыме перед судом предстанет 25-летний педофил, развращавший девочку во время переписки в интернете.

Ему предъявлено обвинение по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

В апреле 2019 года он начал переписку с малолетней жительницей города Тюмени. В ходе общения с девочкой он демонстрировал ей видео-ролик, содержащий порнографический контент. Кроме того, он побуждал ребенка к действиям сексуального характера.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала надымчанина вменяемым. Собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину злоумышленника. Теперь его судьбу решит суд, куда ушло уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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