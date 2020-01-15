2020-01-15T11:43:53+03:00
Происшествия

Мошенники по телефону выманили у пенсионерки из Пурпе почти 200 тысяч рублей

Аферисты представлялись сотрудниками банка
Анна Полякова
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Мошенники по телефону выманили у пенсионерки из Пурпе почти 200 тысяч рублейМошенники по телефону выманили у пенсионерки из Пурпе почти 200 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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В Пуровском районе расследуют уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Полицейские устанавливают личность причастных к обману пенсионерки. Женщину аферисты лишили почти двухсот рублей.

9 января ей позвонила неизвестная, представилась сотрудницей банка и предложила рефинансировать имеющийся уже потребительский кредит, а затем оформить еще один на сумму 450 тысяч рублей.

Женщина дала свое согласие, после этого на протяжении нескольких дней ей звонили неизвестные люди, представляясь специалистами этого же банка, указывали на какие расчетные счета необходимо переводить деньги, чтобы ускорить открытия счета, оформление страховки, а также за услуги курьера.

В общей сложности пенсионерка перевела на чужие банковские счета 188 250 рублей. На этом неизвестные не остановились и стали требовать дополнительных перечислений. Только тогда пуровчанка поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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