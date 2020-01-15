2020-01-15T10:31:01+03:00
Общество

На Ямале квоты на традиционное рыболовство увеличили

теперь разрешено добыть сиговых видов рыб на 30 тонн больше
Анна Полякова
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На Ямале квоты на традиционное рыболовство увеличили Фото: yanao.ruНа Ямале квоты на традиционное рыболовство увеличили Фото: yanao.ru
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Представителям коренных малочисленных народов Севера, проживающим на Ямале, теперь разрешено добыть на 30 тонн чира, сига-пыжьяна, омуля и пеляди больше, чем в 2019. Речь идет о 180 тонн сиговых видов рыб, сообщает правительство ЯНАО. Квоты предоставлены 2263 заявителям.

В среднем на одного заявителя придётся по 400 кг «белой» рыбы. Что касается щуки, налима, язя и других видов – гражданам предоставляется тот объём вылова, что указан ими в заявках. В среднем – до 1500 кг этих видов рыб на одного человека.

Как отметил замдиректора департамента АПК Вячеслав Жедулев, квота даёт право представителям коренного населения добывать рыбу в местах традиционного проживания без предоставления рыбопромыслового участка и без разрешения на добычу водных биоресурсов.

Тем не менее, при этом они должны соблюдать правила рыболовства, направленные на охрану мест нереста и зимовки осетровых и сиговых видов рыб.

Прием заявок на традиционное рыболовство в 2021 году в департаменте АПК уже открыт и продлится до 1 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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