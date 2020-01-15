2020-01-15T09:00:32+03:00
Общество

На Ямале выбирают лучшие проекты для Арктики

Они должны обеспечить прорывное развитие экономики ЯНАО
Анна Полякова
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На Ямале выбирают лучшие проекты для Арктики Фото: yanao.ruНа Ямале выбирают лучшие проекты для Арктики Фото: yanao.ru
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В Салехарде работает межведомственная комиссия, которая выберет проекты, способные обеспечить прорывное развитие экономики арктического региона.

Представители профильных департаментов округа и эксперты будут рассматривать инициативы, включённые в тематическое направление «Арктика» Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ), сообщили в правительстве ЯНАО.

Как отметил замгубернатора ЯНАО, директор департамента внешних связей Александр Мажаров, научно-образовательные центры – это новое дыхание, которое даст возможность промышленным предприятиям и научно-исследовательским институтам найти консенсус. Речь идет, в первую очередь, о вопросах экологии и восстановлении биоресурсов, улучшении качества жизни человека на Севере.

Принято решение, что все арктические проекты Западно-Сибирского научно-образовательного центра должен курировать автономный округ, так как никто не знает специфики региона лучше. Задача межведомственной комиссии не только утвердить проекты и поставить конкретные цели перед научным сообществом, но и сделать их понятными и доступными для населения.

Напомним, Западно-Сибирский НОЦ вошёл в число первых пяти из 15 научно-образовательных центров, созданных в России. Он образован в 2019 году Тюменской областью, Югрой и Ямалом. Планы по созданию сети научно-образовательных центров мирового уровня отражены в майском указе президента РФ Владимира Путина и являются одной из задач национального проекта «Наука».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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