15 Янв. 2020 2020-01-15T08:40:13+03:00

Ханымейцы собирают средства на строительство приходского дома при храме Фото: puradm.ru

На реализацию проекта нового здания понадобится порядка 8 миллионов рублей

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Жители поселка Ханымей Пуровского района собирают средства на строительство дома причта при храме в честь Рождества Христова. В нём собираются разместить воскресную школу, библиотеку, пункт сбора вещей и трапезную.

Для сбора средств во время святочной недели в посёлке провели благотворительный рождественский концерт.

Самыми активными его участниками стали ученики и учителя воскресной школы – они больше всех ждут возведения нового здания дома причта, отметили в районной администрации. Собственного помещения у школы нет, поэтому занятия проходят раз в неделю в доме детского творчества, где для этого выделяют несколько кабинетов.

На реализацию проекта нового здания понадобится порядка 8 миллионов рублей. Подобные объекты строят за счет добровольных пожертвований, но участники благотворительного концерта уверены: эта цель вполне достижима.

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ИСТОЧНИК KP.RU