2020-01-15T06:21:39+03:00
Происшествия

В Губкинском автомобиль, уходя от удара, сбил ребенка

Юный пешеход получил травму
Анна Полякова
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В Губкинском автомобиль, уходя от удара, сбил ребенка Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Губкинском автомобиль, уходя от удара, сбил ребенка Фото: Госавтоинспекция Ямала
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На дорогах Ямала за прошедшие сутки, 14 января, зарегистрировано 14 ДТП, в одном из которых травмы получил ребёнок.

Авария произошла Губкинском на перекрестке улиц Парковая и Школьная, сообщает Госавтоинспекция ЯНАО. Около 12 часов 45 минут водитель автомобиля «ВАЗ» при повороте налево не предоставил преимущество в движении встречному «Daewoo». Машины столкнулись.

Мужчина за рулем иномарки пытался уйти от удара и направил свой автомобиль вправо по ходу движения, на его пути оказался в это время ребенок, который в этот момент переходил проезжую часть по разрешающему сигналу светофора. В результате ДТП юный пешеход получил травму.

По данным регионального ведомства, с начала 2020 года на ямальских дорогах в 171 зарегистрированном ДТП, погиб один человек и 13 травмированы, в их числе 2 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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