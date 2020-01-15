На Ямале заработала система «112»

15 Янв. 2020 2020-01-15T07:44:09+03:00

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Система «112» на Ямале теперь работает в круглосуточном режиме и постоянной готовности экстренно отреагировать на сообщения о любых происшествиях. Напомним, в прошлом году система работала в пилотном режиме и приняла около 100 тысяч вызовов. Отныне один номер заменяет телефоны пожарной службы, полиции, скорой помощи, службы газа и остальных экстренных служб. При этом телефоны 101, 102, 103, 104 по-прежнему работают и доступны для звонков в случае ЧП.

- Оператор примет звонок или СМС-сообщение и направит к месту вызова все необходимые экстренные службы, – сообщил первый заместитель директора департамента гражданской защиты Максим Тютюнник.

Если на месте ЧП требуется присутствие нескольких экстренных служб, достаточно набрать единый номер и объяснить ситуацию одному специалисту. По единому номеру можно вызвать экстренную службу, даже если в населенном пункте нет диспетчера системы-112. Вызов примет оператор ЕДДС городского округа или муниципального района, с территории которого поступил вызов. Далее входящий вызов передадут для реагирования в экстренную оперативную службу.

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ИСТОЧНИК KP.RU