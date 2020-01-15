2020-01-15T07:16:43+03:00
Общество

Зимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале готовят к открытию

Комиссия обследует трассу на следующей неделе
Анна Полякова
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Зимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале готовят к открытию Фото: yanao.ruЗимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале готовят к открытию Фото: yanao.ru
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На Ямале дорожники готовятся открыть последний, четвёртый зимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале уже на следующей неделе – предположительно в период с 20 по 24 января. Толщина льда позволила тяжеловесной технике безопасно приступить к работе только в начале января, однако и сейчас погода не на стороне дорожников, на отдельных участках на поверхности льда выступило много воды.

Как отметил заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Александр Симонов, в связи с тёплой погодой ранее приступить к обустройству зимника было нельзя.

Он также отметил, что на следующей неделе будет работать комиссия, которая обследует проезжую часть и ледовые переправы. По итогам, сезонная автодорога будет открыта сначала для машин массой до пяти тонн, а со временем тоннаж будет повышаться.

На сезонную трассу СалехардНадым пропускают полноприводный транспорт средств общей массой до 10 тонн.

Зимник Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги открыт для машин общей массой до 10 тонн, Коротчаево – Красноселькуп - для полноприводных ТС общей массой до 30 тонн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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