Зимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале готовят к открытию

15 Янв. 2020 2020-01-15T07:16:43+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ямале дорожники готовятся открыть последний, четвёртый зимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале уже на следующей неделе – предположительно в период с 20 по 24 января. Толщина льда позволила тяжеловесной технике безопасно приступить к работе только в начале января, однако и сейчас погода не на стороне дорожников, на отдельных участках на поверхности льда выступило много воды.

Как отметил заместитель директора ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Александр Симонов, в связи с тёплой погодой ранее приступить к обустройству зимника было нельзя.

Он также отметил, что на следующей неделе будет работать комиссия, которая обследует проезжую часть и ледовые переправы. По итогам, сезонная автодорога будет открыта сначала для машин массой до пяти тонн, а со временем тоннаж будет повышаться.

На сезонную трассу Салехард – Надым пропускают полноприводный транспорт средств общей массой до 10 тонн.

Зимник Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги открыт для машин общей массой до 10 тонн, Коротчаево – Красноселькуп - для полноприводных ТС общей массой до 30 тонн.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU