2020-01-15T05:28:14+03:00
Общество

Погода на Ямале 15 января: в отдельных районах пройдет небольшой снег

Температура воздуха -19 ... -26 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 15 января: в отдельных районах пройдет небольшой снегПогода на Ямале 15 января: в отдельных районах пройдет небольшой снегФото: Анна Полякова
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В среду, 15 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 21 градус, малооблачно. В первой половине дня пройдет кратковременный снег. Ветер западный 3 м/с.

В Ноябрьске -22 градуса, солнечно и без осадков. Ветер юго-западный 2 м/с.

В Новом Уренгое -20 градусов, пасмурная погода, вечером пойдет снег. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Надыме - 18 градусов, пасмурно, в середине дня - снег. Юго-западный ветер 7 м/с.

В Губкинском - 26 градусов, переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер юго-западный 3 м/с.

В Тарко-Сале - 26 градусов, солнечно, без осадков. Ветер юго-западный 3 м/с.

В Муравленко -25 градусов, переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3 м/с.

В Лабытнанги -19 градусов, ясно и без осадков. Северо-западный ветер 44 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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