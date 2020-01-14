2020-01-14T16:12:13+03:00
Происшествия

Двух пуровчан отправили в колонию за 35 граммов наркотиков

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком 4 и 6 лет
Анна Полякова
Поделиться:
Двух пуровчан отправили в колонию за 35 граммов наркотиков Фото: 89.мвд.рфДвух пуровчан отправили в колонию за 35 граммов наркотиков Фото: 89.мвд.рф
Изменить размер текста:

Жители Тарко-Сале осуждены за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств, совершенных в крупном размере. Молодого мужчину и его подругу задержали ночью 26 июня 2019 года на автодороге «Сургут-Салехард».

При личных досмотрах у пассажиров автомобиля полицейские обнаружили металлическую трубку, приспособленную для курения, со следами нагара, два использованных шприца, один пустой полимерный прозрачный пакет с налетом и 25 свертков, содержащих однородное вещество. Экспертиза подтвердила подозрения полицейских - и изъятое оказалось наркотическим средством массой около 35 граммов, что считается крупным размером.

В ходе расследования уголовных дел выяснилось, что молодые люди - ранее судимые таркосалинцы 1990 и 1987 годов рождения наркотики приобрели для личного потребления.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком 4 и 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двух пуровчан отправили в колонию за 35 граммов наркотиков
Мошенник придумал для ямальской жертвы новую байку про банк
На Крещение в Салехарде для мужчин и женщин подготовят две отдельные проруби
Для ямальской санавиации закупили новые медицинские модули
Ямальцы стали чаще обращаться в Заксобрание со своими проблемами
Ямальцам рассказали, как правильно окунуться в крещенскую купель
В Лабытнанги выбирают здание, которое украсят ко Дню Победы граффити
На поддержку туристических проектов Ямал выделил 7 миллионов рублей
ВТБ: тюменцы потратили в новогодние праздники почти 500 млн рублей
Пьяная новоуренгойка познакомилась на улице с мужчинами и лишилась денег
В Тазовском районе назвали водоемы, где оборудуют крещенские купели
Лучшие творческие коллективы Ямала поделят 2 миллиона рублей
Проект обновления бульвара Победы в Лабытнанги отправят на Всероссийский конкурс
В Губкинском открыли «Тропу здоровья»
Ямальская шахматистка сыграла с китаянкой вничью на чемпионате мира
В Салехарде протестировали маршрут первого школьного автобуса
Под видом прокурорских работников ЯНАО действуют мошенники
На набережной Саргина в Тарко-Сале готовятся к крещенским купаниям