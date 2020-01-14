14 Янв. 2020 2020-01-14T16:12:13+03:00

Двух пуровчан отправили в колонию за 35 граммов наркотиков Фото: 89.мвд.рф

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком 4 и 6 лет

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Жители Тарко-Сале осуждены за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств, совершенных в крупном размере. Молодого мужчину и его подругу задержали ночью 26 июня 2019 года на автодороге «Сургут-Салехард».

При личных досмотрах у пассажиров автомобиля полицейские обнаружили металлическую трубку, приспособленную для курения, со следами нагара, два использованных шприца, один пустой полимерный прозрачный пакет с налетом и 25 свертков, содержащих однородное вещество. Экспертиза подтвердила подозрения полицейских - и изъятое оказалось наркотическим средством массой около 35 граммов, что считается крупным размером.

В ходе расследования уголовных дел выяснилось, что молодые люди - ранее судимые таркосалинцы 1990 и 1987 годов рождения наркотики приобрели для личного потребления.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком 4 и 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU