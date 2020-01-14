Для ямальской санавиации закупили новые медицинские модули

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:58:51+03:00

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На Ямале будут развивать санавиацию. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на своей официальной страничке в социальной сети «ВКонтакте».

Он сообщил для работы спецбортов закупили новые медицинские модули. Это полноценная реанимация в воздухе. Первый модуль будет использоваться для вылетов в тундру западной части региона. Речь идет о Ямальском, Шурышкарском и Приуральском районах. Второй для поселков и месторождений на востоке Ямала. Еще один планируется закупить для Тазовского района.

«Нет ничего важнее, чем жизнь и здоровье. В каждом - целый набор оборудования для большинства экстренных случаев: аппарат искусственной вентиляции легких и дефибрилляции, электрокардиограф и многое другое. У врачей есть возможность вести полный мониторинг состояния пациента». – пояснил глава региона.

За две недели на вертолетах с новым оборудованием уже доставили в больницы 77 человек. К счастью, обошлось без очень тяжелых случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU