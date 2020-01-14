Ямальцы стали чаще обращаться в Заксобрание со своими проблемами
Более 1400 обращений граждан поступило в Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа в 2019 году. Это на 7% выше, чем в предшествующем году.
При этом почти 24% обращений поступили через онлайн-приемную официального сайта окружного парламента. Кроме того, парламентарии регулярно проводили личные встречи с гражданами в избирательных округах, работали в формате скайп-приемов.
Чаще всего к депутатам обращались жители Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска, а также жители Ямальского, Приуральского и Пуровского районов. Большая часть обращений поступила от северян, относящихся к льготным категориям – это представители КМНС, многодетные семьи, инвалиды труда и детства, пенсионеры, малообеспеченные семьи.
Среди тем, волнующих граждан, на первом месте остается ЖКХ – это 38% от общего числа поступивших обращений. Также актуальными остаются вопросы социальной сферы, экономики, образования, здравоохранения, трудоустройства, оказания благотворительной помощи, сообщили в Заксобрании ЯНАО.
- Все обращения не только обрабатываются по существу, но и становятся предметом анализа при формировании плана законопроектной и контрольной деятельности, – прокомментировал председатель ямальского парламента Сергей Ямкин.
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ИСТОЧНИК KP.RU