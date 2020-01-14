В Лабытнанги выбирают здание, которое украсят ко Дню Победы граффити

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:00:10+03:00

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В Лабытнанги голосованием решают, на каком здании появится «Граффити ко Дню Победы». Обсуждение идет на портале «Живём на Севере». Здесь определят адрес дома, фасад которого украсят необычной картиной в честь празднования 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Известно, что это будет один из жилых домов. Проект реализуется в рамках проекта инициативного бюджетирования, пояснили в администрации Лабытнанги. Идеи можно подавать по 27 января включительно. Затем начнётся этап голосования.

Одновременно ежедневно по 20 января на платформе «Решай!» портала «Живём на Севере» идет голосование и за сюжет этого граффити.

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ИСТОЧНИК KP.RU