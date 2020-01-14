На поддержку туристических проектов Ямал выделил 7 миллионов рублей

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:18:11+03:00

Для участия в конкурсе предлагается шесть номинаций

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На Ямале стартовал конкурс проектов в области внутреннего и въездного туризма, развития туристской индустрии региона. 9 января начался приём заявок на участие в нем.

В результате планируется распределить субсидии на общую сумму в 7 миллионов рублей. Всего предлагается шесть номинаций, сообщает департамент молодёжной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа.

Самый крупный грант в 3 миллиона рублей получит «Лучший проект по развитию внутреннего и въездного туризма автономного округа». Скромнее всего оценена номинация «Лучший проект в сфере туризма, связанный с использованием информационных технологий или интерактивных сервисов и продуктов». Победителю вручат 200 тысяч рублей.

Каждый соискатель для участия в конкурсе вправе подать не более 3 заявок, содержащих различную по смыслу и описанию информацию о проектах.

Претендентами на получение грантов могут быть не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, но и производители товаров, работ, услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU