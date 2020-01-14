2020-01-14T12:36:38+03:00
Происшествия

Пьяная новоуренгойка познакомилась на улице с мужчинами и лишилась денег

Злоумышленники воспользовались ее состоянием
Анна Полякова
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Пьяная новоуренгойка познакомилась на улице с мужчинами и лишилась денегПьяная новоуренгойка познакомилась на улице с мужчинами и лишилась денегФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое будут судить двоих молодых людей, обокравших свою новую знакомую в июле 2019 года. Женщина, обнаружив пропажу денег, обратилась в полицию. Она сообщила, что неизвестные с её банковской карты похитили 7 500 рублей.

В ходе проверки выяснилось, что северянка была пьяна, когда на улице познакомилась с двумя мужчинами. Те воспользовались ситуацией и узнали код доступа к ее мобильному телефону. Когда женщина оставила свой мобильный телефон без присмотра, просто перевели с ее счета деньги.

Их задержали во время оперативно-розыскных мероприятий. Злоумышленниками оказались ранее несудимые молодые люди 2000 и 1999 годов рождения.

Парней будут судить по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Расследование уголовного дела и направлено в суд, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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