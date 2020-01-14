2020-01-14T12:16:39+03:00
Общество

В Тазовском районе назвали водоемы, где оборудуют крещенские купели

Метеорологи прогнозируют в праздничный день -20 градусов
Анна Полякова
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В Тазовском районе назвали водоемы, где оборудуют крещенские купели Фото: tasu.ruВ Тазовском районе назвали водоемы, где оборудуют крещенские купели Фото: tasu.ru
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В Тазовском районе идет подготовка к одному из главных православных праздников. 19 января отметят Крещение Господне. В эти дни жители района придут на водоемы, чтобы принять участие в обряде окунания и набрать освященной воды.

В преддверии праздника в поселениях Тазовского района для этого обустроят специальные места – иордани для купания и майны для набора воды. В райцентре – поселке тазовский - искупаться можно будет на реке Таз, в месте празднования Дня рыбака. В Газ-Сале купель обустроят на озере Дыдвэнуйто, в Антипаюте - на реке Анти-Паетаяха, в Гыде – на одноимённой реке.

К местам массовых окунаний расчистят дорогу, а сами крещенские купели оборудуют безопасными подходами и спусками к воде, установят палатки для обогрева.

Для обеспечения безопасности тазовчан у купален будут дежурить медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

К слову в Тазовском районе, по прогнозам метеорологов, 19 января ожидается -20 градусов с ветром около 13 м/с, что для Крайнего Севера – вполне теплая зимняя погода, без намеков на крещенские морозы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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