Лучшие творческие коллективы Ямала поделят 2 миллиона рублей

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:02:42+03:00

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Департамент культуры ЯНАО проводит конкурс по распределению грантов самодеятельным творческим коллективам.

Так как условия и возможности у коллективов разные, их разделили на городские и сельские поселения. В конкурсе могут принять участие коллективы со стажем не менее трёх лет. Они должны быть победителями окружных, региональных, всероссийских и международных конкурсов.

Конкурс проходит по четырем номинациям, предусматривающим участие взрослых и детских коллективов.

Это новое направление грантовой поддержки в рамках реализации регионального проекта «Культура», которое ввели в прошлом году. Как отметил директор департамента культуры ЯНАО Евгений Колтунов, всего на поддержку творческих коллективов направлено 2 млн. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU