Проект обновления бульвара Победы в Лабытнанги отправят на Всероссийский конкурс
Дизайн-проект бульвара Победы в Лабытнанги горожане обсудили на месте предполагаемого благоустройства. Представители мобильного проектного офиса, который развернулся возле Городского музея, рассказали о концепции дизайн-проекта, ответили на вопросы участников обсуждения.
Концепция разработана омским институтом территориального планирования «Град» и предполагает создание двух тематических зон – площади Победы и площади Событий, объединенных велодорожкой и дорожкой из декинга. Проектировщики постарались сделать все возможное, чтобы сохранить уже существующие деревья и сделать акцент на высадку новых. Планируется создание «теплых зон», установка освещения в стиле северного сияния, выкладка плиткой тематического орнамента в стиле народов Севера.
Участники проектной мастерской «прошагали» все уголки бульвара и прилегающей площади. Главный архитектор Виталий Барилко показал на открытой территории, как после преображения будет выглядеть площадь Победы, где будут размещены монументы, где пройдут велодорожка и дорожка из декинга.
В итоге каждый смог выразить свое мнение, заполнив тематическую анкету. Все участники мобильного проектного офиса единогласно поддержали инициативу.
Теперь, по решению горожан, проект благоустройства бульвара Победы в Лабытнанги будет направлен на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.
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ИСТОЧНИК KP.RU