Проект обновления бульвара Победы в Лабытнанги отправят на Всероссийский конкурс

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:38:24+03:00

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Дизайн-проект бульвара Победы в Лабытнанги горожане обсудили на месте предполагаемого благоустройства. Представители мобильного проектного офиса, который развернулся возле Городского музея, рассказали о концепции дизайн-проекта, ответили на вопросы участников обсуждения.

Концепция разработана омским институтом территориального планирования «Град» и предполагает создание двух тематических зон – площади Победы и площади Событий, объединенных велодорожкой и дорожкой из декинга. Проектировщики постарались сделать все возможное, чтобы сохранить уже существующие деревья и сделать акцент на высадку новых. Планируется создание «теплых зон», установка освещения в стиле северного сияния, выкладка плиткой тематического орнамента в стиле народов Севера.

Участники проектной мастерской «прошагали» все уголки бульвара и прилегающей площади. Главный архитектор Виталий Барилко показал на открытой территории, как после преображения будет выглядеть площадь Победы, где будут размещены монументы, где пройдут велодорожка и дорожка из декинга.

В итоге каждый смог выразить свое мнение, заполнив тематическую анкету. Все участники мобильного проектного офиса единогласно поддержали инициативу.

Теперь, по решению горожан, проект благоустройства бульвара Победы в Лабытнанги будет направлен на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.

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ИСТОЧНИК KP.RU