Ямальская шахматистка сыграла с китаянкой вничью на чемпионате мира

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:25:11+03:00

Шестая партия матча за звание чемпионки мира завершилась вничью Фото: yamal-sport.ru

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Ямальская шахматистка Александра Горячкина сразилась за мировую шахматную корону в Шанхае состоялась. Шестая партия матча состоялась 12 января.

Как сообщили в департаменте по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа, дуэль между Цзюй Вэньцзюнь и Александрой Горячкиной окончилась ничейным результатом на 105 ходу. В результате общий счёт турнира 3-3.

Накануне, 11 января, в предыдущем матче с китаянкой на 51 ходу соперница ямальской шахматистки признала свое поражение. Счет стал равным – 2,5 : 2,5.

На этом завершилась китайская часть чемпионата. Оставшиеся 6 туров пройдут во Владивостоке. Церемония открытия российской половины матча состоится 15 января.

Отметим, что встречи состоятся 16-17, 19-20 и 22-23 января. Начало игр – в 10.30 по ямальскому времени. В Салехарде за противостоянием можно будет следить в режиме онлайн на большом экране в шахматной школе.

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ИСТОЧНИК KP.RU