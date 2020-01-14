2020-01-14T10:12:17+03:00
Общество

Школьный автобус в Салехарде совершил свой первый рейс

Несколько месяцев маршрут будут тестировать
Анна Полякова
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Школьный автобус в Салехарде совершил свой первый рейс Фото: Администрация СалехардаШкольный автобус в Салехарде совершил свой первый рейс Фото: Администрация Салехарда
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В Салехарде протестировали маршрут школьного автобуса. Он начал курсировать специально для учащихся шестой школы, проживающих в ДНТ «Север» и «Надежда». Всего на нем будут возить 26 человек из разных классов. Перевозка производится за счет средств муниципального бюджета.

Как сообщили в администрации ямальской столицы, автобус будет забирать школьников к первому уроку в 7:15 утра и отвозить обратно с уроков в 14:00 (после 6-го урока).

Заместитель главы города по вопросам городского хозяйства Алексей Пекарь отметил, что для города это пилотный проект. В течение нескольких месяцев планируется оценивать его востребованность.

- В будущем планируем обновить парк школьных автобусов, которые смогут курсировать в другие отдаленные районы и развозить школьников, - комментирует замглавы.

Сейчас в МАТП ведётся разработка маршрута перевозки школьников из мкр.Брусничный. Мэрия уже подала заявку на приобретение нового автобуса для перевозки учащихся других школ из отдаленных районов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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