2020-01-14T09:48:30+03:00
Общество

На набережной Саргина в Тарко-Сале готовятся к крещенским купаниям

Район купелей возьмут под охрану
Анна Полякова
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На набережной Саргина в Тарко-Сале готовятся к крещенским купаниям Фото: 89.mchs.gov.ruНа набережной Саргина в Тарко-Сале готовятся к крещенским купаниям Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Тарко-Сале крещенские купания второй год подряд организуют на набережной Саргина. Сейчас толщина льда в районе купели составляет 41 - 43 сантиметра.

Глава Пуровского района Андрей Нестерук провел организационное совещание с руководителями служб и предприятий города, ответственных за подготовку и проведение массовых мероприятий, приуроченных к православному празднику Крещения Господня.

В ближайшее время на месте купелей расчистят снег и установят дополнительное освещение. Установкой купели с ограничительным каркасом и отапливаемых палаток для переодевания займутся утром в субботу, 18 января. После этого сотрудники Госинспекции по маломерным судам МЧС России по ЯНАО проведут контрольный осмотр места крещенского купания.

За соблюдением всех мер безопасности в течение суток у купели будут дежурить представители МЧС, полиции, казачества и медицинской службы. Желающие окунуться в воды Пура горожане смогут оставить личный автотранспорт сразу на двух стоянках – вдоль пансионата и непосредственно перед стелой, сообщили в администрации Пуровского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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