2020-01-14T10:07:34+03:00
Происшествия

Новоуренгоец, переломавший ребра гостеприимному приятелю, может сесть на 8 лет

Уголовное дело направлено в суд
Анна Полякова
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Новоуренгоец, переломавший ребра гостеприимному приятелю, может сесть на 8 летНовоуренгоец, переломавший ребра гостеприимному приятелю, может сесть на 8 летФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое ждет суда 20-летний горожанин, переломавший ребра своему приятелю. О происшествии стало известно 25 октября 2019 года, когда в дежурную часть полиции поступило сообщение из приемного отделения больницы о травмированном.

Выяснилось, что мужчины распивали спиртные напитки в квартире. Внезапно между ними возник конфликт. Тогда пришедший в ярости избил кулаками своего знакомого и скрылся с места преступления.

Подозреваемого задержали во время оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее не судимый 20-летний молодой человек. Его судят по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Новоуренгойцу грозит наказание 8 лет лишения свободы. Уголовное дело расследовано и направлено в суд, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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