2020-01-14T09:14:48+03:00
Общество

Запись в первоклассники в Ноябрьске стартует 1 февраля

Впервые сядут за парты 1470 школьников
Анна Полякова
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Запись в первоклассники в Ноябрьске стартует 1 февраля Фото: Администрация НоябрьскаЗапись в первоклассники в Ноябрьске стартует 1 февраля Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске в следующем учебном году впервые сядут за парты 1470 школьников. Заявочная кампания стартует 1 февраля, сообщили в администрации города.

Приём заявлений в первый класс осуществляется в два этапа. Департамент образования администрации города уточняет, что сначала записывают детей, проживающих на территории, закрепленной за школой. С 1 июля до 5 сентября 2020 года будут принимать документы для приема детей из других микрорайонов.

Заявление на зачисление в первый класс можно подать несколькими способами: в электронной форме на портале Госуслуги и в многофункциональном центре.

Родители будущих первоклассников могут в тестовом режиме попробовать подать заявку уже сейчас. Кроме того, организована работа горячей линии по телефону: 34-58-47

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ИСТОЧНИК KP.RU

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