2020-01-14T09:03:44+03:00
Происшествия

В Салехарде судят дедушку за интим с ребенком

Возраст пострадавшей не уточняется
Анна Полякова
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В Салехарде судят дедушку за интим с ребенкомВ Салехарде судят дедушку за интим с ребенкомФото: Ольга Крыльцова
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В Салехарде перед судом предстанет пожилой соблазнитель, уговоривший малолетнюю на интимные отношения. Расследование уголовного дела по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» завершено.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, судят 62-летнего салехардца, который в апреле 2019 года для удовлетворения своих половых потребностей совратил юную северняку. В ведомстве уточняется, что развратник совершил половое сношение без применения насилия. При этом он достоверно знал ее возрасте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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