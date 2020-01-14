2020-01-14T08:38:51+03:00
Общество

В Уренгое проведут соревнования по дрифту

Местные жители сами решат, когда пройдут состязания
Анна Полякова
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В Уренгое проведут соревнования по дрифту Фото: puradm.ruВ Уренгое проведут соревнования по дрифту Фото: puradm.ru
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В Уренгое пуровские любители дрифта продемонстрируют умение входить в управляемый занос. А вот насколько скоро это красочное действо случится, будут решать пользователям портала «Живем на Севере», где пройдет голосование, сообщили в администрации Пуровского района

Кроме того, в январе жители поселка Уренгой решают, нужно ли переносить памятник «Геологам ЯМАЛА» - визитную карточку поселения - с площади спортивного комплекса или оставить все как есть. Ханымейцы оценивают качество уборки общественных территорий и предлагают свои идеи по проведению мероприятий в муниципалитете в 2020 году.

Жители Пуровска в январе определят, какая категория граждан достойна занять доску почета в сквере «Первопроходцам Ямала», одновременно они выберут будущие номинации для ежегодного поселкового турнира по подледному лову рыбы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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