В Уренгое проведут соревнования по дрифту
В Уренгое пуровские любители дрифта продемонстрируют умение входить в управляемый занос. А вот насколько скоро это красочное действо случится, будут решать пользователям портала «Живем на Севере», где пройдет голосование, сообщили в администрации Пуровского района
Кроме того, в январе жители поселка Уренгой решают, нужно ли переносить памятник «Геологам ЯМАЛА» - визитную карточку поселения - с площади спортивного комплекса или оставить все как есть. Ханымейцы оценивают качество уборки общественных территорий и предлагают свои идеи по проведению мероприятий в муниципалитете в 2020 году.
Жители Пуровска в январе определят, какая категория граждан достойна занять доску почета в сквере «Первопроходцам Ямала», одновременно они выберут будущие номинации для ежегодного поселкового турнира по подледному лову рыбы.
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ИСТОЧНИК KP.RU