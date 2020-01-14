2020-01-14T08:21:57+03:00
Общество

В Ноябрьске к Крешению подготовят купели и снежную часовню

Набрать воды верующие смогут на территории Храма Архистратига Михаила уже 18 января
Анна Полякова
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В Ноябрьске к Крешению подготовят купели и снежную часовню Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске к Крешению подготовят купели и снежную часовню Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске началась подготовка к православному празднику Крещения Господня. Все необходимые подготовительные работы будут выполнены до 18 января, заявили на организационном совещании в муниципалитете.

В среду, 15 января, дорожные службы расчистят от снега подъезды к озеру Ханто и площадки под стоянку автотранспорта, установят временные дорожные знаки.

Обустройство купелей начнется только после обследования льда, вот над сооружением снежной часовни и престола художники уже работают.

На озере установят две теплые палатки и две раздевалки. Дежурство спасателей, медиков сотрудников полиции и казаков для обеспечения безопасности ноябрян начнется с 21.00 18 января.

19 января в 12.00 состоится Крестный ход от храма Сергия Радонежского до купелей, после которого пройдет церемония освящения купелей.

Набрать воды на территории Храма Архистратига Михаила верующие смогут 18 января с 11.00 до 16.00 и 19 января с 10.30 до 22.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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