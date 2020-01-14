2020-01-14T07:18:04+03:00
Общество

Депутат ЯНАО помог сменить имидж жительнице Салехарда

К исполнению желания подключились стилисты и фотограф
Анна Полякова
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Депутат ЯНАО помог сменить имидж жительнице Салехарда Фото: zsyanao.ruДепутат ЯНАО помог сменить имидж жительнице Салехарда Фото: zsyanao.ru
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Жительница Салехарда стала участницей новогодней акции «Ёлка желаний». Северянка мечтала сменить имидж и новый год начать уже в новом образе. Об этом она и написала в своём письме.

Мечту Надежды из ямальской столицы исполнил депутат Законодательного Собрания автономного округа Игорь Герелишин. К исполнению желания подключились стилисты и фотограф, который запечатлел новый образ Надежды. Так, совместными усилиями новогодняя мечта Надежды была исполнена, сообщили в Заксобрании ЯНАО.

- Рад, что мне удалось принять участие в исполнении новогодней мечты. Приятно наблюдать, как профессионалы своего дела помогли Надежде раскрыть свою природную красоту, – сказал Игорь Герелишин.

Он заметил, что в горящих глазах героини был виден восторг. Депутат уверен, что такая «перезагрузка» станет первым шагом на пути к переменам в жизни женщины в 2020 году»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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