Депутат ЯНАО помог сменить имидж жительнице Салехарда

14 Янв. 2020 2020-01-14T07:18:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Салехарда стала участницей новогодней акции «Ёлка желаний». Северянка мечтала сменить имидж и новый год начать уже в новом образе. Об этом она и написала в своём письме.

Мечту Надежды из ямальской столицы исполнил депутат Законодательного Собрания автономного округа Игорь Герелишин. К исполнению желания подключились стилисты и фотограф, который запечатлел новый образ Надежды. Так, совместными усилиями новогодняя мечта Надежды была исполнена, сообщили в Заксобрании ЯНАО.

- Рад, что мне удалось принять участие в исполнении новогодней мечты. Приятно наблюдать, как профессионалы своего дела помогли Надежде раскрыть свою природную красоту, – сказал Игорь Герелишин.

Он заметил, что в горящих глазах героини был виден восторг. Депутат уверен, что такая «перезагрузка» станет первым шагом на пути к переменам в жизни женщины в 2020 году»

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU