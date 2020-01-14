2020-01-14T06:15:41+03:00
Общество

В Ноябрьске автоинспекторы будут дежурить возле школ

Полицейские рекомендуют родителям пройти по маршруту «Дом-школа-дом»
Анна Полякова
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В Ноябрьске автоинспекторы будут дежурить возле школВ Ноябрьске автоинспекторы будут дежурить возле школФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске в первые недели после зимних каникул сотрудники ГИБДД в Ноябрьске несут службу в усиленном режиме. Вблизи школ на нерегулируемых пешеходных переходах утром и после занятий полицейские будут дежурить, чтобы обеспечить безопасность школьников.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, главная задача правоохранителей в этот период - профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

Одновременно полицейские призывают водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными, особенно возле образовательных организаций.

За каникулы дети отвыкают от интенсивного городского движения, поэтому родителям дорожные полицейские рекомендуют еще раз пройти со своим ребенком по безопасному маршруту «Дом-школа-дом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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