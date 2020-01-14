14 Янв. 2020 2020-01-14T05:17:59+03:00

Погода на Ямале 14 января: температура воздуха опустится до - 21 градуса Фото: Анна Полякова

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Во вторник, 14 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 21 градус, солнечно и без осадков. Ветер северо-западный 3 м/с.

В Ноябрьске -7 градусов, пасмурно, снегопад. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Новом Уренгое -11 градусов, пасмурная погода, снег. Ветер северо-западный 7 м/с.

В Надыме - 15 градусов, пасмурно, снег – в первой половине дня. Северный ветер 8 м/с.

В Губкинском - 8 градусов, пасмурно, идти снег будет весь день. Ветер переменных направлений 5 м/с.

В Тарко-Сале - 8 градусов, пасмурно, снег. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Муравленко -8 градусов, пасмурный день, снег. Ветер западный 5 м/с.

В Лабытнанги -20 градусов, ясно и без осадков. Северо-западный ветер 4 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU