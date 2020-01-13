Жительницу Салехарда, запинавшую двух полицейских, отправили в колонию

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:55:28+03:00

Суд лишил женщину свободы на два года

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В Сплехарде 28-лентюю местную жительницу осудили за насилие в отношении полицейских. Инцидент произошел 21 октября 2019 года, когда в дежурную часть доставили пьяную женщину. На нее составляли протокол за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина проявила агрессию и напала на полицейских, она пинала двоих сотрудников дежурной части. После этого на нее завели уже уголовное дело.

Суд приговорил ее к лишению свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU