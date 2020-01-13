13 Янв. 2020 2020-01-13T14:37:44+03:00

В Новом Уренгое в 2020 году капитально отремонтируют 40 многоквартирников Фото: newurengoy.ru

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В Новом Уренгое утвердили перечень многоквартирных домов, в которых в 2020 году пройдет капитальный ремонт. В планах на этот год – отремонтировать 40 многоквартирных домов и еще на 34 подготовить проектно-сметную документацию.

Работы проводятся в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЯНАО, на 2020-2022 годы.

Как отметили в администрации города, средства на счет регионального оператора поступят от уплаты собственниками помещений многоквартирных домов взносов на капитальный ремонт, а также суммы поддержки из окружного и местного бюджетов.

На сайте «Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО» можно узнать очередность ремонта жилых домов и виды работ, которые проводятся в рамках капремонта – это замена лифтового оборудования и инженерных сетей, ремонт крыш и подвалов, ремонт и утепление фасадов.

Отметим, в прошлом году в Новом Уренгое было отремонтировано 33 многоквартирных дома.

ИСТОЧНИК KP.RU