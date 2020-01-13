В Новом Уренгое судят мужчину, едва не зарубившего приятеля в бане

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:08:09+03:00

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В Новом Уренгое ждет суда 21-летний мужчина, напавший с топором на приятеля в бане. Расследование уголовного дела по статье «Покушение на убийство» завершено.

Вечером 24 ноября 2019 года в бане отдыхали трое приятелей, выпивали, говорили по душам. Между двумя мужчинами внезапно возник конфликт. Один из них схватил лежавший в предбаннике топор и пытался убит оппонента. Он нанес рубленные раны по лицу и туловищу. Спасти его удалось. Благодаря третьему участнику пьянки. Он остановил нападавшего и успел доставить раненого в больницу, где ему оказали медицинская помощь.

Пока врачи спасали пострадавшего, «дровосек», оставшись в бане один, попытался скрыть следы преступления. Его задержали и заключили под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU