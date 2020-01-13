2020-01-13T13:11:30+03:00
Общество

Пуровские школьники займутся распределением бюджета

Деньги будут выделяться на проекты, связанные с деятельностью учебных учреждений
Анна Полякова
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Пуровские школьники займутся распределением бюджета Фото: puradm.ruПуровские школьники займутся распределением бюджета Фото: puradm.ru
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В Пуровском районе объявили конкурсный отбор инициатив старшеклассников в рамках реализации проекта «Школа идей». Для реализации лучших идей для решения вопросов местного значения учреждениям выдадут по 300 тысяч рублей. Кроме того, будет проведен конкурс среди учреждений на воплощение в жизнь лучшего проекта в бюджете района предусмотрен один миллион рублей.

Деньги школам будут выделяться на проекты, связанные непосредственно с деятельностью учебных учреждений. Однако уже сейчас старшеклассники готовы предлагать идеи, которые будут интересны всем.

Конкурс повысит бюджетную грамотность молодого поколения и создаст положительный опыт взаимодействия учеников со специалистами органов местного самоуправления, сообщили в департаменте финансов и казначейства администрации.

Напомним, программа школьного бюджетирования внедряется с этого года во всех муниципалитетах Ямала, мероприятие находится под патронажем губернатора Дмитрия Артюхова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Пуровские школьники займутся распределением бюджета
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