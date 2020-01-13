Верующих к крещенским купелям в Лабытнанги привезут на автобусах

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:48:48+03:00

Верующих в Лабытнанги к крещенской купели привезут на автобусах Фото: lbt.yanao.ru

Первый рейс отправится от храма в 12:20

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В Лабытнанги в день православного праздника Крещения Господня 19 января для удобства верующих горожан будет предоставлен автобус для подвоза всех желающих к месту проведения обряда окунания.

Как сообщили в администрации города, пассажирское автотранспортное предприятие «Север» организует рейсы от Георгиевского храма к берегу реки Ханмей и обратно. Первый рейс отправится от храма в 12:20. Далее рейсы к месту проведения обряда на реке будут выполняться по следующему графику: 15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00. От реки к Храму: 15:45, 17:15, 18:45, 20:15, 21:45.

Ранее сообщалось, что на реке Ханымей оборудуют три купели: мужскую, женскую и семейную. В отдельном пункте обогрева у лабытнангцев будет возможность угоститься горячим чаем с выпечкой.

Набрать освящённой воды жители города смогут из специальной автоцистерны на территории Георгиевского храма с 11:00 до 20:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU